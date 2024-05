Polveriera Juventus | Allegri e Giuntoli non si parlano da mesi - Chiesa sta sulle scatole ai senatori

(Di martedì 14 maggio 2024)non sidastaaiIl sorriso in conferenza stampa Massimilianolo mostra sempre. Dice ai cronisti «di pazientare altri dieci giorni». Nel mezzo c’è una finale di coppa Italia che è il piatto forte della stagione. E le ultime gare di campionato, la prima a Bologna, e la seconda in casa, contro il Monza. Il 26 maggio è la data cerchiata in rosso nell’agenda di Max. Solo quel giorno scoprirà la verità sulla prossima stagione. «Pazientate altri dieci giorni, cosa volete che siano» sorride ai cronisti. Quel giorno lì, o al massimo l’indomani, dovrebbe essere esonerato. La postura aziendalista di ...

La Juventus, archiviato l’impegno dello scorso turno di campionato contro la Salernitana, vuole assolutamente conquistare la vittoria contro l’Atalanta nel match valevole per finale della Coppa Italia 2023/2024. In una stagione molto complicata, la ...

“ Juventus : 100 milioni da Max”, si legge così in prima pagina sul Corriere dello Sport oggi in edicola. Il riferimento, esplicitato in un lungo focus interno, è all’ Eredità di Allegri, ormai vicino a lasciare la Juventus a fine stagione, che a ...

Juventus-Atalanta, i convocati di Allegri per la finale di Coppa Italia: tre recuperi - juventus-Atalanta, i convocati di allegri per la finale di Coppa Italia: tre recuperi - allegri ha dunque tutti a disposizione, eccezion fatta per Manuel Locatelli. Il centrocampista è infatti squalificato e salterà la partita dell'Olimpico di Roma.

Allenamento terminato. Recuperati Danilo, Alex Sandro e Yildiz. Out De Sciglio. (FOTO E VIDEO). Alle 19 la conferenza di Allegri e Danilo - Allenamento terminato. Recuperati Danilo, Alex Sandro e Yildiz. Out De Sciglio. (FOTO E VIDEO). Alle 19 la conferenza di allegri e Danilo - Infortunio Danilo, il capitano sarà presente o no in Atalanta Juve di Coppa Italia Ecco cosa filtra sul suo recupero Il Corriere dello Sport spiega come, per… Leggi ...

Verso Atalanta-Juve, rifinitura bianconera alla Continassa: ecco chi c’è e chi manca - Verso Atalanta-Juve, rifinitura bianconera alla Continassa: ecco chi c’è e chi manca - I bianconeri sono in campo per l'ultimo allenamento prima della finale di coppa Italia: le condizioni di Yildiz, Danilo e Alex Sandro ...