(Di martedì 14 maggio 2024) Unapiù, in grado di rispondere meglio alle esigenze di sicurezza del cittadino. Si amplia l’attività delladi Bergamo. Da qualche settimana, infatti, gli agenti del comando di via Coghetti, grazie a moderni e innovativi strumenti, sono in grado di acquisire immagini e impronte digitali e palmari alle persone nei confronti delle quali si svolge un’attività di indagine. Un passo avanti notevole, una vera e propria rivoluzione che consente agli uomini delladel capoluogo orobico di stare al passo con i tempi. Oltre alle impronte digitali e alla fotografia, vengono raccolti tutti gli elementi ritenuti utili all’identificazione del soggetto sottoposto ad indagine, come, ad esempio, il colore degli occhi, alcuni segni particolari, come ...

Polizia locale sempre più tecnologica - polizia locale sempre più tecnologica - La polizia locale di Bergamo si dota di strumenti tecnologici per acquisire immagini e impronte digitali, migliorando l'efficacia nelle indagini. I dati raccolti vengono confrontati con il database mi ...

Rissa davanti al Verdi, 5 denunciati - Rissa davanti al Verdi, 5 denunciati - Identificati e denunciati dalla polizia di Stato i responsabili della rissa avvenuta a Cesena il 2 dicembre scorso, armati di coltelli e bottiglie di vetro. Cinque stranieri, tra i 20 e i 26 anni, son ...

Ciclista 77enne urtato da un’auto. Portato ad Ancona in elicottero - Ciclista 77enne urtato da un’auto. Portato ad Ancona in elicottero - Trasportato in ospedale in eliambulanza, è in prognosi riservata ma non in pericolo di vita. La polizia locale indaga sulla dinamica dell'incidente. Stava pedalando in sella alla sua bicicletta, fino ...