Politiche ambientali annunciate e poi tradite - la lettera-appello di 145 associazioni ai vertici Ue | Fermatev - prima che sia troppo tardi

Ascoltare la scienza, l’appello in vista delle elezioni europee - Ascoltare la scienza, l’appello in vista delle elezioni europee - di degrado delle condizioni ambientali, nonché di danni economici, sociali, e di perdita di salute e vite umane” – si legge nell’appello – il negazionismo scientifico continua imperterrito a rifiutare ...

L'appello ai candidati alle Europee per la pace - L'appello ai candidati alle Europee per la pace - La Conferenza nazionale enti per il servizio civile lancia un appello ai candidati alle Elezioni europee: assumano un impegno concreto per la costruzione della pace in modo non armato e non violento.

Fotovoltaico in aree agricole: i lavori in corso del governo e l’appello delle associazioni - Fotovoltaico in aree agricole: i lavori in corso del governo e l’appello delle associazioni - L’intesa dovrebbe essere trovata sul fotovoltaico avanzato con gli impianti installati a un’altezza tale da preservare l’attività agricola ...