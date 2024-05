Pogacar vuole far vincere anche i suoi compagni - lavora per diventare una leggenda Faz

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di martedì 14 maggio 2024) Tadejha già vinto tre tappe del Giro, due in montagna e una a cronometro. E ha chiuso la prima settimana del Giro in testa allo sprint di gruppo sul lungomare di Napoli. In Germania e in Francia scrivono – e lo scrivevano da prima che iniziasse – che il Giro ha scelto di farsi bullizzare dal campione sloveno. Non solo è il più forte di tutti, ma gli hannoapparecchiato un tracciato che gli permetta di non stancarsi troppo in modo da puntare alla doppietta con il Tour de France. Solo cheè irrefrenabile. Non si tiene. Non centellina. Spinge. “Idirigenti sportivi a volte non sanno se essere felici o trattenere il fiato – scrive la Faz- Perchésperpera troppo ipoteri, cosa che ai potenziali vincitori del Tour è effettivamente vietato”. “Ma non ...