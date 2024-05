Podismo In 1 437 alla ’Coursa ed Sasòl’ Dominano Corsini e Marcolini

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 14 maggio 2024) Grande successo per la nona edizione della Saxo Oleum – Coursa ed Sasòl, mezza maratona competitiva e corsa non agonistica di 4 e 11 chilometri. Innanzitutto i numeri: con 246 arrivati in questa ’mezza’ decisamente muscolare, con falsipiani e salite di tutto rispetto, e 1.437 partecipanti complessivi, si torna a numeri pre Covid, anche grazie all’assenza di gare nel reggiano. Veniamocompetizione: cavalcata solitaria di Simone, 31enne di Toano, specialista delle gare trail ed in salita (ha anche vinto la prima mezza maratona di Modena). Portacolori dell’Atl.MdS Panariagroup, Simone ha corso praticamente da solo in testa ed ha fissato il nuovo record della gara in 1h16’05’’, abbassandolo di oltre 3 minuti. Tre minuti è più o meno la distanza che separadal secondo, il ’guglino’ Andrea Costi. Terzo è un altro ...