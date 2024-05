Play 2024 - anche Mancalamaro ci sarà | ecco i suoi titoli in fiera

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di martedì 14 maggio 2024)presente a Modena! Visitate lo stand A75 per scoprire le ultime novità e i best sellers dei loro tentacoli. Non perdete l’occasione di immergervi nell’universo ludico di: le novità inIN ANTEPRIMA – Unmatched Sun’s OriginSiete pronti a scoprire la millenaria storia del Giappone? In questo set da due giocatori si sfideranno la leggendaria Tomoe Gozen contro Oda Nobunaga, il daimyo del clan Oda. Unmatched Sun’s Origininin un numero limitatissimo di copie! NOVITA’ IN DEMO– The ART Project Avrete l’obiettivo di combattere La Mano Bianca, un’organizzazione responsabile di molti furti di opere di valore inestimabile in ...