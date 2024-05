Placucci - un’impresa non bastava Ecco il bis Secondo successo alla Nove Colli Running

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 14 maggio 2024) La corsa è questione di mettere un piede davanti all’altro il più velocemente possibile. Dice chi non corre. E nello specifico chi non si dedica a corse estreme. Perché chi invece la corsa ce l’ha nel sangue, sa benissimo che il punto di partenza è un altro. E sta nel cervello. E’ la mente che decide tutto, un passovolta, una salita dopo l’altra. un chilometro dopo l’altro, fino a farne 200. E magari a vincere. Come ha fatto tra sabato e domenica Nicola, medico cesenate di professione e podista estremo a tempo perso, aggiudicandosi per la seconda volta la, la corsa che ricalca il percorso – tremendo – dell’iconica corsa in bici in programma domenica 19 maggio a Cesenatico., primo sul traguardo dopo ‘appena’ 22 ore e 37 minuti dal via. ...