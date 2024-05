Più serie meno serie

(Di martedì 14 maggio 2024)Tve ancora. Negli ultimi anni, le molteplici possibilità di fruizione e l’abbattimento dei confini geografici e tecnologici hanno spalancato al telespettatore una finestra di opportunità mai vista. Se la domanda si è alzata, tuttavia, l’offerta è assai carente. A dispetto di quel che si può pensare, siamo ben lontani dalla golden age e anche la cosiddetta peak tv ha il fiato corto (il numero diprodotte in America va riducendosi). Si registra in primis un “fenoossimorico” per il quale definiamo ‘’ ossia all’aumentare delletv è corrisposto un allontanamento dai cardini distintivi del genere. L’avvento degli streamers ha ...

Ansia, curiosità, voglia di non staccare gli occhi dallo schermo fino alla fine. Insomma tutti gli ingredienti giusti per un prodotto televisivo vincente. Stiamo parlando della serie Tv britannica Baby Reindeer che, con 22 milioni di ...

C’è solo un ruolo il cui rendimento può essere racchiuso all’interno dello steccato di un numero. Ed è quello dell’attaccante. Perché al di là delle giocate, degli spazi aperti per i compagni, dei movimenti per far salire la squadra, dei palloni ...

Dusan Vlahovic, nel gol una buona notizia per il futuro: ora è cambiato tutto - Dusan Vlahovic, nel gol una buona notizia per il futuro: ora è cambiato tutto - solo uno in meno di quelli segnati in totale nelle precedenti cinque tra tutte le competizioni da quando gioca nella massima serie italiana. Il classe 2000, inoltre, è stato coinvolto in sei gol nelle ...

BELTRAN, PER CONTINUARE AD ESSERE DECISIVO SERVE IL PRIMO GOL CONTRO UNA BIG - BELTRAN, PER CONTINUARE AD ESSERE DECISIVO SERVE IL PRIMO GOL CONTRO UNA BIG - Venerdì sera al Franchi la Fiorentina affronterà il Napoli in un match, valido per la penultima giornata di serie A, che rappresenta un autentico scontro diretto per un posto in ...

Serie A: DAZN aggiorna il listino prezzi - serie A: DAZN aggiorna il listino prezzi - Visualizzazioni: 6 La serie A 2023/24 sta per concludersi, con l’Inter pronta a essere incoronata Campione d’Italia nella partita in programma domenica 19 maggio contro la Lazio. Questo importante mat ...