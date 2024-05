Pitti Uomo si tinge di giallo L' edizione 106 sarà lemon

(Di martedì 14 maggio 2024) AGI - L'estiva di, il salone della moda maschile, giunge all'numero 106. Presentata oggi a Milano con una conferenza stampa, la manifestazione si svolgerà a Firenze alla Fortezza da Basso dall'11 al 14 giugno 2024. Attese le collezioni Primavera/Estate 2025 di circa 790 marchi, di cui il 43% esteri. "prosegue nel suo percorso di crescita al fianco dei brand, rappresentando per una community sempre più ampia e forte un momento di incontro, di business e di approfondimento dei temi che attraversano la cultura fashion contemporanea", commenta Raffaello Napoleone, amministratore delegato diImmagine. "Le aziende del settore moda, anche per la prossima stagione, hanno scelto di concentrare risorse e investimenti su Firenze e ...

Plan C, il progetto guidato dalla visionaria Carolina Castiglioni, svelerà il suo primo salto nell’universo della moda maschile al prestigioso evento Pitti Immagine Uomo ( Pitti Uomo 106). Il debutto è fissato per la stagione Primavera Estate 2025, ...

