Pitbull azzanna i soccorritori in casa di un anziano | è la terza aggressione in 8 giorni

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 14 maggio 2024) Milano – Terzo caso diditra Milano e hinterland nel giro di 8. In realtà, l'episodio che vi stiamo per raccontare è avvenuto domenica 12 maggio, quindi 24 ore prima di quello che ha coinvolto una bambina di 2 anni e la zia babysitter lunedì a Sesto San Giovanni. Il malore e l’ai sanitari Stando a quanto emerso al momento, domenica un uomo italiano di 78 anni ha accusato un malore all'interno della sua abitazione di via Alex Visconti, in zona Gallaratese. La moglie, un'ecuadoriana di 61 anni, ha chiamato il 112 per chiedere aiuto. Dopo pochi minuti, sono arrivati i sanitari di Areu, ma appena entrati insono stati aggrediti daldella coppia, che hato entrambi e ferito lievemente anche la padrona. ...