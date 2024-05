Pistoia - 300mila euro per nuove ambulanze e mezzi del volontariato

(Di martedì 14 maggio 2024), 14 maggio 2024 - Si chiama Casa del Noi il progetto della Misericordia di Abetone per aiutare negli spostamenti persone con particolari fragilità che vivono sulla montagna pistoiese. Attraverso l'acquisto di un veicolo appositamente equipaggiato, l'associazione potrà trasportare dalle abitazioni ai vari uffici pubblici del comune montano, consegnando anche spesa e farmaci a domicilio, chi ha problemi di deambulazione o deficit cognitivi.Questo servizio, fornito gratuitamente, è una delle iniziative che saranno realizzate grazie ai contributi che Fondazione Caript ha dedicato alle associazioni dicon l'edizione 2024 del bando Mettiamoci in moto. “Questo bando – sottolinea il presidente di Fondazione Caript Lorenzo Zogheri - serve a rinnovare il parcodelpistoiese. Si tratta di ...

