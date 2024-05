Pirro M5s a Fanpage | “È giusto dare il via libera alla sugar tax - aiuterà contro il diabete”

(Di martedì 14 maggio 2024) Il via da luglio 2024tax sarebbe un fatto positivo secondo Elisa, senatrice M5s intervistata da.it. Il governo Conte bis aveva introdotto la norma, poi sempre rinviata. Al momento, però, la maggioranza sta studiando un modo per ritardarla ulteriormente.

Sugar tax: Gasparri, 'diciamo no e ci faremo sentire' - sugar tax: Gasparri, 'diciamo no e ci faremo sentire' - Roma, 11 mag. (Adnkronos) - “sugar tax. Anche no. Diremo la nostra sul punto”. Così il presidente dei senatori di Fi, Maurizio Gasparri ...