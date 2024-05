Pignola Mario Sandro Bainotto morto sul lavoro in una cava in contrada Petrucco

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di martedì 14 maggio 2024) Ancora unsul, operaio di 55 anni, ha perso la vita lunedì pomeriggio di un incidente sulavvenuto a(Potenza) in unainera dipendente di una ditta che si occupa di asfalti. La morte sarebbe stata causata da un trauma da schiacciamento. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 ma l’operaio di 55 anni era giàera nato in Argentina. In base ad una prima ricostruzione dell’incidente,è stato travolto da un carrello. L’impatto con il mezzo gli è stato ...