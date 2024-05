Pierpaolo Siano crea il caos a UeD | mortifica Ida e lo studio si rivolta contro

Leggi tutta la notizia su tutto.tv

(Di martedì 14 maggio 2024) Nella puntata di oggi di Uomini e Donne si è parlato nuovamente del Trono di Ida Platano. Mario Cusitore si è sfogato con la redazione dopo tutto quello che è accaduto, mentreha dato luogo ad una scenatala tronista. Vediamo tutto quello che è successo. Mario Cusitore torna alla ribalta, ma Ida non gli crede La puntata del 14 maggio di Uomini e Donne è cominciata con un blocco legato a Ida Platano. La donna ha preso visione di un filmato in cui Mario Cusitore si è sfogato con la redazione del programma dopo la scorsa puntata. In tale occasione, il ragazzo ha continuato a tenere fede alle sue dichiarazioni, dicendo di non aver fatto nulla con la donna della segnalazione. Il suo unico errore sarebbe stato quello di comportarsi in maniera ingenua senza badare alle conseguenze delle sue azioni. Mario, poi, ha ...