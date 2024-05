Piazza Garibaldi | aggredisce gli agenti Arrestato

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di martedì 14 maggio 2024) un 46enne dalla Polizia di Stato per lesioni e resistenza a Pubblico Ufficiale glidell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, sono intervenuti inper la segnalazione di persone in lite. I poliziotti, giunti sul posto, sono stati avvicinati da un soggetto, estraneo ai fatti ed in evidente stato di alterazione psico-fisica, che ha iniziato ad inveire contro di loro per poi aggredirli con calci e pugni fino a quando, non senza difficoltà e dopo una colluttazione, lo hanno bloccato. Per tali motivi, un 46enne marocchino con precedenti di polizia, è stato tratto in arresto per lesioni e resistenza a Pubblico Ufficiale Se ti va lascia un like su Facebook, seguici su X e Instagram L'articolo proviene da Punto! - Il web magazine.