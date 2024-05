Piazza Ficino diventa un parco giochi con Bimbolandia

(Di martedì 14 maggio 2024) Figline e Incisa Valdarno (Fi), 14 maggio 2024 – Seconda metà della settimana a misura di bambino a Figline Valdarno: per quattro giorniMarsilioè totalmente dedicata ai più piccoli e al loro divertimento. Torna per la sua decima edizione, organizzata dalla Pro Loco MarsilioIl taglio del nastro ufficiale sarà alle 15,30 di giovedì 16 maggio con l’apertura dell’area giostre nellacentrale del capoluogo. Il luna park rimarrà aperto per tutta la durata della manifestazione; venerdì dalle 15.30, sabato e domenica dalle ore 10. Il programma di eventi vero e proprio partirà venerdì 17 maggio alle 17, con l’esibizione canora degli alunni della 3ª della scuola primaria “G.B. Del Puglia”. Alle ore 18, invece spazio alla "Corrida" aperta a tutti i bambini, che potranno ...

