Piazza Carlo III | sorpresi con la droga - arrestati

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di martedì 14 maggio 2024)III:con la. La Polizia di Stato trae in arresto un uomo ed una donna per detenzione illecita e cessione di sostanze Nella scorsa serata, gli agenti del Commissariato San-Arena, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Argento all’angolo con via Mazzocchi, hanno notato una coppia a bordo di un’auto la cui passeggera ha consegnato, in cambio di denaro, qualcosa ad un uomo fermo a bordo di uno scooter; quest’ultimo si è poi allontanato frettolosamente. I poliziotti, prontamente intervenuti per interrompere l’iter criminoso, hanno bloccato i due trovandoli in possesso di 2 involucri di cocaina, 2 telefoni cellulari e di 165 euro, suddivisi in banconote di vario taglio. Per tali motivi, i due indagati, un 46enne ed una 29enne, ...