Peter Phillips ha già una nuova fidanzata | il nipote preferito della regina Elisabetta non sta a guardare…

Leggi tutta la notizia su amica

(Di martedì 14 maggio 2024) «Un indizio è un indizio, due indizi sono una coincidenza, ma tre indizi fanno una prova», diceva Agatha Christie. Ragion per cui non abbiamo più dubbi: a, figlioprincipessa Anna eprediletto, piacciono le bionde. A poco più di un mese dall’annunciorottura con laLindsay Wallace, il royal si è mostrato in pubblico, mano nella mano, con unafiamma. Bionda come l’ultima ex del royal. Bionda come anche la sua ex moglie.: ecco chi è la sua...