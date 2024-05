Pestaggio Iovino - Fedez indagato per riss - lesioni e percos -e, altri 5 denunci -ti, legale | Attendiamo lavoro inquirenti

Fedez è stato iscritto nel registro degli indagati dalla Procura di Milano con l’accusa di rissa , lesioni e percosse in […] Continua a leggere Pestaggio Iovino , Fedez indagato per rissa e lesioni su Perizona.it

È stato il rapper Fedez a organizzare la «spedizione punitiva» nei confronti di Cristiano Iovino . A causa di una parola di troppo detta a Ludovica di Gresy. E il tutto si è consumato in poco più di mezz’ora. Dal momento in cui i contendenti sono ...

Il film ato mostra due auto incolonnate, come se fossero ferme davanti a un semaforo o in coda nel traffico. In realtà, non è così: la prima, un mini-van scuro, è ferma in mezzo alla carreggiata e impedisce alla seconda, un taxi , di proseguire ...

Fedez e Cristiano Iovino, il video del pestaggio e i messaggi per fissare la «spedizione punitiva» - Fedez e Cristiano iovino, il video del pestaggio e i messaggi per fissare la «spedizione punitiva» - Tutto sarebbe accaduto nel giro di mezz'ora: tanto sarebbe il tempo passato tra la rissa all'interno del The Club di largo Foppa e il pestaggio sotto casa di iovino, avvenuto alle 3.23. A raccontare ...

Personal trainer dei Vip pestato dal branco sotto casa: indagato Fedez - Personal trainer dei Vip pestato dal branco sotto casa: indagato Fedez - La rissa nel locale tra il rapper e la vittima potrebbe essere collegata ad una successiva spedizione punitiva ...

Fedez-Iovino, cosa c'è dietro la rissa Spinte e lancio di bicchieri, ecco chi c'era al The Club di Milano. Il rapper adesso è indagato - Fedez-iovino, cosa c'è dietro la rissa Spinte e lancio di bicchieri, ecco chi c'era al The Club di Milano. Il rapper adesso è indagato - Potrebbe esserci altro dietro all'ormai nota rissa al The Club e al successivo pestaggio ai danni del personal trainer Cristiano iovino. La Procura di Milano indaga per rissa, lesioni e ...