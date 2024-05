Perché tutti sono pazzi per i nuovi blush Hypernova di r e m beauty di Ariana Grande?

(Di martedì 14 maggio 2024) r.e.m.è uno di quei brand makeup che ha conquistato, al di là del fatto che sia il brand di. Il brand, amatissimo su TikTok, è pieno di riferimenti al suo iconico stile retro-futuristico anni ’60, dai nomi delle tonalità alle confezioni, fino alle vibrazioni sognanti. Ed è estremamente ispirato. E non poteva essere altrettanto la novità del brand, il. Idi r.e.mgià un successone Sebbene l’aestethic di di r.e.m. sia estremamente accattivante,le formule e i pigmenti del marchio ad avergli fatto guadagnare la reputation di cui gode. Tempo fa, il fondotinta-skincare diventato virale sui social media, ...

Brando e Raffaella sono l'ultima delle coppie del trono classico di Uomini e Donne ad aver lasciato il programma: ecco gli auguri dei protagonisti del trono over!

Matilde Brandi : prima dell’attuale fidanzato Francesco Tafanelli, una lunga storia con l’ex Marco Costantini , padre delle figlie Aurora e Sofia. Stasera vedremo la 55enne tra i naufraghi che comporranno il cast de L’Isola Dei Famosi, in onda su ...

Telefonata di presentazione: Premium Brands prevede una crescita stabile in un contesto di espansione - Telefonata di presentazione: Premium brands prevede una crescita stabile in un contesto di espansione - Premium brands Holdings Corporation (PBH) ha reso noti i risultati del primo trimestre 2024 nel corso di una conferenza stampa del 13 maggio 2024. Il CEO George Paleologou e il CFO Will Kalutycz hanno ...

Telefonata di presentazione dei risultati: Solo Brands registra un calo dei ricavi nel 1° trimestre e pianifica una crescita strategica - Telefonata di presentazione dei risultati: Solo brands registra un calo dei ricavi nel 1° trimestre e pianifica una crescita strategica - Avviso esplicito sui rischi: Il trading degli strumenti finanziari e/o di criptovalute comporta alti rischi, compreso quello di perdere in parte, o totalmente, l’importo dell’investimento, e potrebbe ...