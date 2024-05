Perché il poliziotto accoltellato va messo in conto anche al governo Meloni

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di martedì 14 maggio 2024) Il caso deldi 35 annie ridotto in fin di vita (per fortuna oggi sembra in miglioramento) da un immigrato clandestino a Lambrate è purtroppo paradigmatico. Hasan Hamis, questo il nome dell’aggressore, un marocchino di 37 anni, è nel nostro Paese da ben 22 anni, dal 2002, e già noto alle forze dell’ordine. Precedenti per reati contro la persona e il patrimonio: rapina aggravata, furto, lesioni personali, ovviamente stupefacenti. Nonostante i numerosi provvedimenti di espulsione, il primo risalente al 2004, circolava ancora liberamente in Italia, fino al giorno in cui ha pensato bene di cominciare a lanciare sassi contro treni e persone alla stazione di Lambrate. Pochi giorni prima, il 5 maggio, aveva minacciato con un rasoio alcuni passeggeri a bordo di un treno e per questo era stato denunciato dalla Polfer della stazione di ...