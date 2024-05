Perché Gucci ha sfilato a Londra? La risposta è nelle origini della Maison fiorentina

(Di martedì 14 maggio 2024) LaCruise 2025 andata in scena alla Tate Modern diè un incrocio di contraddizioni e opposti: maè stata scelta la capitale del Regno Unito per presentare questa collezione?

Il debutto da direttore creativo di gucci di Sabato De Sarno nel circuito delle collezioni crociera ha visto il brand "appropriarsi" della Tate Modern, uno dei luoghi più conosciuti di una delle città ...

Avremo sempre Gucci. 5 cose da sapere sulla sfilata alla Tate Modern di Londra - Avremo sempre gucci. 5 cose da sapere sulla sfilata alla Tate Modern di Londra - Kate Moss e Debbie Harry nel front row; in passerella, la mitica borsa Blondie che ha lo stesso nome del gruppo musicale guidato dalla cantante. La certezza We'll always have gucci ...