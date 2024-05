Pentathlon Moderno - Coppa del Mondo 2024 | Alice Rinaudo e Matteo Bovenzi sesti nella staffetta

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 14 maggio 2024)chiudono al sesto postomista valida per la quarta, e ultima, tappa delladeldi Pentatlhonin corso a Sofia, in Bulgaria. 1332 punti per i due azzurri, che totalizzano 20 punti in meno degli egiziani Haydy Morsy e Mohamad Shaban, che si piazzano in testa alla classifica. Secondo posto per di cinesi Yewen Gu e Bailang Chen con 1351 punti. Chiudono il podio i messicani Cathrine Mayran Oliver e Duilio Carrillo con 1350 punti. “Sono contento di questo risultato al mio esordio nelle gare assolute. Ci tenevo a questa gara in preparazione del Mondiale della mia categoria. Mi sono divertito e ho ancora più chiari i miei obiettivi”, le parole di ...