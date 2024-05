Pedullà | Conte ha incontrato il Napoli Ecco di cosa si è parlato…

Corriere della Sera – Conte-Napoli : proposta di 6mln più 3 con qualificazione in Champions Secondo l’edizione odierna del quotidiano, la trattativa tra il Napoli e … L'articolo Conte-Napoli : proposta di 6mln più 3 con qualificazione in Champions ...

NAPOLI, Vertice oggi per l'allenatore: Gasp e Conte in pole - napoli, Vertice oggi per l'allenatore: Gasp e conte in pole - Aurelio De Laurentiis - informa Il Corriere dello Sport - nella giornata odierna ha programmato un meeting societario per accelerare i tempi decisionali sul ...

Stellini è sicuro, Conte può colmare il gap tra Milan e Inter: parte la petizione #ContealMilan - Stellini è sicuro, conte può colmare il gap tra Milan e Inter: parte la petizione #contealMilan - Stellini dice che conte è l'uomo giusto per colmare il gap tra Milan e Inter: i tifosi rossoneri lanciano la petizione #contealMilan ...

Conte-Napoli, c’è l’incontro: il piano di De Laurentiis - conte-napoli, c’è l’incontro: il piano di De Laurentiis - Il napoli prova il tutto per tutto per mettere le mani su Antonio conte: incontro tra De Laurentiis e il tecnico, la proposta Una annata da incubo senza fine, per il napoli, che potrebbe concludersi ...