Pd | Bettini | ‘diverse anime partito si devono sommare non elidere’

Sabato 8 giugno, d alle 14 alle 22, e domenica 9 giugno, d alle 7 alle 23, si voterà per le elezioni europee 2024 . Per le europee l’Italia è suddivisa in cinque circoscrizioni: ecco chi sono tutti i candidati nelle Isole . Molti sono stati ...

Sabato 8 giugno, dalle 14 alle 22, e domenica 9 giugno, dalle 7 alle 23, si voterà per le elezioni europee 2024. Oltre ai molti leader di partito, sono candidati anche diversi ex amministratori locali. Per le europee l’Italia è suddivisa in cinque ...