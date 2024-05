Pavia - nel giardino di scuola i bambini sentono i guaiti e salvano un meticcio gettato in un fosso

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 14 maggio 2024) Gerenzago (), 14 maggio 2024 – Come Pongo e Peggy nel film di Walt Disney, solo che in questo caso non c’erano 101 dalmata da salvare dalla feroce Crudelia, ma soltanto un cagnolino vittima di una persona senza scrupoli. Ildi circa due mesi era statoin unaccanto alladell’infanzia “Madonna di Fatima” e, se non fosse stato per la particolare sensibilità degli alunni, non ce l’avrebbe fatta. Sono stati iarrivati nel parcheggio della prima del normale orario d’ingresso, infatti, ad avvertire ie a non voler entrare. Il ritrovamento da parte dei“Sento piangere, dobbiamo fare qualcosa. Dobbiamo salvarlo” ha ripetuto una bambina, la prima ad essersi accorta che c’era chi chiedeva aiuto. Man ...