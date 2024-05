Paura nella notte Giovane sale sul tetto

(Di martedì 14 maggio 2024) Una tarda serata movimentata quella di domenica a Laveno Mombello, a suscitare allarme un trentasettenne, che in stato confusionale era salito suldella sua casa. Prima di salire sulaveva minacciato con un coltello due ragazzi. Sul posto sono arrivati i carabinieri di Luino, i vigili del fuoco e i soccorsi dell’Areu. I militari gli hanno parlato e con calma sono riusciti a convincerlo a scendere. Quindi è stato preso in carico dal personale sanitario che lo ha trasportato in ospedale. R.F.

La Premier League ha voglia di tetto . Un riparo contro i bilanci in rosso e la sproporzione sempre più evidente tra i superclub e, si fa per dire, i peones. Lunedì è stata discussa, in una riunione a Londra, l’idea di porre un limite di spesa , lo ...

Era avvolto in una coperta, per scaldarsi dalla solitudine e da una vita che mette spalle al muro. Dormiva, a mezza notte , rannicchiato sulla grata di un supermercato, nella zona di Campo di Marte . La "terra di mezzo" dei Senzatetto che spesso ...

Paura in città, palazzina in fiamme: intervengono i vigili del fuoco [VIDEO] - paura in città, palazzina in fiamme: intervengono i vigili del fuoco [VIDEO] - Momenti di paura nelle prime ore di lunedì 13 maggio. Una palazzina è andata in fiamme e solo l'intervento dei vigili del fuoco ha permesso di evitare una tragedia.

Notte di Paura a Teramo: Incendio Devasta Palazzina, 5 Famiglie Evacuate - Notte di paura a Teramo: Incendio Devasta Palazzina, 5 Famiglie Evacuate - Cronaca Teramo - 13/05/2024 16:09 - Una tranquilla notte a Teramo si trasforma in un incubo quando le fiamme avvolgono una palazzina in via Orto Agrario. L'incendio, che ha ...

Rogo nella notte, a fuoco una legnaia e le fiamme raggiungono il tetto della casa: evacuate due famiglie - Rogo nella notte, a fuoco una legnaia e le fiamme raggiungono il tetto della casa: evacuate due famiglie - TRENTO. Momenti di paura questa notte a Baselga di Pinè, dove un incendio ha interessato un edificio abitativo nella frazione di Ricaldo. Secondo quanto ricostruito, il rogo è scoppiato nella legnaia ...