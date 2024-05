Passeggiata letteraria - tour tra realtà e fiction alla scoperta dei segreti del Vasari nascosti in città

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 14 maggio 2024) Arezzo, 14 maggio 2024 – Nella mattina del 17 maggio, Mauro Caneschi, assieme alle professoresse Maura Nofri e Noemi Norcini, accompagnerà gli alunni di una classe IV° ITIS di Arezzo, in untradeidelin. Si partirà alle ore 10,30 dal bastione di Santo Spirito, durante gli scavi del quale nel 1553 non solo venne rinvenuta la Chimera, ma lo stessone trovò la coda spezzata. Nel romanzo La Chimera diArkadia Editore, Giorgiotrova nottetempo anche un altro bellissimo bronzo etrusco e lo sotterra nuovamente per sottrarlo a Cosimo 1° de’Medici. La mappa del “tesoro” viene nascosta assieme a enigmi e ...