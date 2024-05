Parigi 2024 - Errigo | Quando ho saputo di essere portabandiera ho sentito imbarazzo

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di martedì 14 maggio 2024) (Adnkronos) – Quella dipotrebbel’ultima Olimpiade per Arianna. O forse no: “valuterò anno dopo anno, non posso più ragionare per quadrienni come facevo prima. Non ho più vent’anni e rimanere a certi livelli è faticoso, devo capire se avrò la voglia di farlo. Non so se sarà l’ultima, ma la vivrò come se lo fosse”, dice intervistata da “La Ragione” la campionessa di scherma (36 anni il prossimo giugno) – 3 medaglie olimpiche, 22 mondiali e 19 europee – scelta comeazzurra (insieme a Gianmarco Tamberi) per gli ormai imminenti Giochi di. Un incarico che l’ha sorpresa: “era una possibilità che non avevo mai valutato.ho avuto la conferma definitiva non nascondo di essermi sentita anche un po’ in, perché è un ...