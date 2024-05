Papa - l’uomo dei playoff | I Blacks possono farcela

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 14 maggio 2024) Habemus Francesco. Proprio nel momento più difficile della stagione, l’ala deiha sfoderato le sue doti di ‘animale da’ che lo avevano messo in luce lo scorso anno con la maglia di Fabriano. Le sue tre triple chirurgiche segnate al momento giusto, sono state stilettate al curaro per la Libertas Livorno, senza dimenticare i rimbalzi catturati. Un riscatto che tutti aspettavano, coach Garelli in primis come affermato in conferenza stampa, perché non sempre il giocatore aveva mostrato tutto il proprio valore durante la stagione. La sua prestazione insieme a quella di Luca Galassi, 13 punti con un 3/5 da tre, sono state le ottime notizie di gara 4, perché ihanno ritrovato in fase offensiva due giocatori con il colpo sempre in canna, ma che nelle prime sfide non erano mai stati determinanti in ...