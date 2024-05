Panchina Milan - Farioli a un passo dall’Ajax | ecco i dettagli

Milan o, 14 maggio 2024 – Oltre a Conceiçao e Fonseca, riemergono altri nomi per la Panchina del Milan : Conte e Gallardo . Il primo è tra i preferiti di gran parte della tifoseria rossonera, ma non sarebbe stato (ancora) contattato dalla società. ...

NEWS Milan Tanto spazio concesso al Milan sui quotidiani – sportivi e non – in edicola nella mattina di oggi, martedì 14 maggio 2024. Antonio Conte, Thiago Motta e non solo. La verità sul nuovo allenatore del Milan . Ma anche le...

Leao come Kakà: l’attaccante nella storia del Milan, mai nessuno come lui - Leao come Kakà: l’attaccante nella storia del milan, mai nessuno come lui - Rafael Leao ha scritto un pezzo di storia del milan, andando ad eguagliare un primato di Kakà. Ecco cosa è accaduto.

Bologna, Sarri per il post Motta ma… - Bologna, Sarri per il post Motta ma… - Visualizzazioni: 157 Non è da escludere possa rimanere Thiago Motta sulla panchina del Bologna, ma i rossoblù iniziano a guardarsi intorno e Sarri piace molto alla dirigenza. Bologna, Sarri sarebbe il ...

Di Marzio: “Il Milan ci sta provando per Gallardo, si sta liberando…” - Di Marzio: “Il milan ci sta provando per Gallardo, si sta liberando…” - A fine stagione Stefano Pioli saluterà il mondo rossonero e la panchina del milan dovrà essere affidata ad un nuovo ...