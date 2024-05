Panchina Milan - alla scoperta di Marcelo Gallardo | il Napoleon che ha vinto tutto con il River

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di martedì 14 maggio 2024)di Grdo, il tecnico soprannominato “” per le imprese con il River che è nel mirino dei rossonerirdo è l’ultima idea per il dopo Stefano Pioli: il tecnico Albiceleste, che in Argentina si è fatto la nomea di “” per le sue imprese leggendarieguida del River Plate tra il 2014 e il 2022, irrompe così nella lista dei candidati per larossonera in vista della prossima stagione. Una scelta che riscontra anche il favore dei bookmaker, visto che le quote di Grdo alsono letteralmente crollate nelle ultime ore sulle lavagne dei principali operatori di scommesse. Adesso andiamo a scoprire ...