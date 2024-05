Palmeiras-Independiente del Valle Copa Libertadores - 16-05-2024 ore 02 | 30 | formazion - quo -e, pronostici

Palmeiras vs. Independiente del Valle en vivo: cómo llegan al partido - Palmeiras vs. Independiente del valle en vivo: cómo llegan al partido - Palmeiras y Independiente del valle se enfrentarán por Copa Libertadores el miércoles 15 de mayo. El partido se jugará a las 21:30hs. Seguilo en vivo.

Aníbal Moreno es baja para Palmeiras por un traumatismo ocular - El volante central no estará disponible para el Verdao debido a la lesión que sufrió en su globo ocular en la goleada por Copa Libertadores.

El posible once de Independiente del Valle para visitar a Palmeiras - Junior Sornoza viajó con el grupo para respaldar a sus compañeros, pero no jugará porque aún no tiene el alta.