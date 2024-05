Pallavolo femminile La Treiese è salita in D

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 14 maggio 2024) LaVolley riporta Treia sul palcoscenico regionale della. La squadra allenata da Roberto Vagni è in festa dal weekend, dopo aver conquistato per la seconda volta nella sua storia la promozione in D. Il traguardo è stato centrato nella finale playoff in casa del Caldarola, in un PalaNardi stracolmo. In virtù del miglior piazzamento nella fase regolare, lapartiva già 1-0 nella serie senza giocare e nella teorica gara2 aveva il match ball per chiudere la serie. Non se l’è lasciato scappare, pure se il blitz 0-3 è stato sudato, ottenuto dopo una partita tiratissima negli ultimi due parziali (23-25 e 22-25). D’altronde si misuravano le più forti della Prima Divisione, squadre con numeri pazzeschi perché laha finito con 26 vittorie ed un solo ko, le rivali ...