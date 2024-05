Il Napoli valuta un nuovo profilo per l’attacco: Giovanni Simeone e Victor Osimhen sono pronti a lasciare il capoluogo campano. La dirigenza del Napoli è ormai proiettata verso il futuro: la deludente stagione è ormai un capitolo chiuso, De ...

Palla Nuoto serie C maschile Napoli Nuoto , Salvezza conquistata nonostante il KO con L’Ischia La compagine della Napoli Nuoto conquista la salvezza nel campionato di serie C Campania nonostante il ko subito al Pala Trincone contro l’Ischia. Una ...

Pallanuoto, Serie C maschile: il Napoli conquista la salvezza nonostante il ko con l’Ischia - Pallanuoto, serie C maschile: il napoli conquista la salvezza nonostante il ko con l’Ischia - La napoli Nuoto conquista la salvezza nel campionato di serie C Campania nonostante il ko subito al Pala Trincone contro l’Ischia ...

Avellino-Trastevere, l'amichevole, poi i playoff - Avellino-Trastevere, l'amichevole, poi i playoff - Sgarbi si fa in quattro per l'Avellino. Dopo aver immediatamente ribaltato le gerarchie iniziali, svincolandosi dal ruolo di alternativa designata per recitare quello di protagonista, a ...

Calciomercato Napoli, obiettivo Gudmundsson: Manna si muove per l'islandese del Genoa - Calciomercato napoli, obiettivo Gudmundsson: Manna si muove per l'islandese del Genoa - Una stagione da protagonista con la maglia del Genoa, poi finito nel mirino anche del napoli. Albert Gudmundsson è uno dei profili più seguiti dal club azzurro: secondo quanto ...