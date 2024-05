Non solo la Serie A, il giudice sportivo ha pubblicato l’elenco dei calciatori squalificati dopo la 37ª giornata del campionato di Serie B. Un altro verdetto è ufficiale: la retrocessione della Feralpisalò in Serie C. Il Como si gioca il match ...

Palermo, contro la Sampdoria vale (quasi) come la Champions! Ma i tifosi protestano... - palermo, contro la Sampdoria vale (quasi) come la Champions! Ma i tifosi protestano... - Quattrodici anni dopo, è ancora palermo-Sampdoria. Lì dove un tempo ci si giocava la Champions League, adesso è questione di Serie A. Di ambizione, di rinascita,.

TuttoBari - Battistini ricorda i playout del 2004: "Cambiarono la mia carriera" - TuttoBari - Battistini ricorda i playout del 2004: "Cambiarono la mia carriera" - Vent'anni dopo, saranno ancora playout. La sconfitta nello spareggio contro il Venezia, avvenuta nel 2004, resta una pagina dolorosa nella storia del club biancorosso. Fra i protagonisti di ...

Carla Incorvaia - Carla Incorvaia - E' successo ieri sera a New York durante un concerto d... Fincantieri: operai in corteo a palermo, traffico in tilt In mille contro il piano da 140 esuberi. Le tute blu sono al decimo giorno di ...