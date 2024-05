Pagine colorate e memoria con Jaccarino

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 14 maggio 2024) Al Circolo anziani di Piazza Brin oggi alle 17.30, spazio a ‘Lasono’, evento di Claudio, pittore di acquarello, che ripercorrerà i momenti più avvincenti della sua ricca vita avventurosa ed originale, vissuta sempre con la scelta della libertà. In vedita i suoi libri illustrati da acquarelli di tutto il Laboratorio di Cromografia, l’atelier di Acquerellologia Relazionale che lui ha creato a Milano, con il quale spazia in avventure di colore a Venezia, Spezia, Cinque Terre e in Cina.illustrerà il piano decennale dei suoi dieci libri e il progetto di atelier all’aperto del prossimo mese tra San Terenzo e Lerici. Nativo di Spezia e sposato con la scultrice Teresa Ricco,è pittore, scrittore, editore di libri d’arte. Classe 1952, è ...