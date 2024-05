Pagelle Giro d’Italia 2024 | Tiberi non ha paura - Pozzovivo onora il ciclism - Zana sorride a metà

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 14 maggio 2024)Decima tappa, martedì 14 maggio Valentin Paret-Peintre, 9: il giovane scalatore conferma di avere delle buone qualità. Sferra l’attacco decisivo nel tratto più duro dell’ascesa conclusiva, stacca Bardet, riprende e passa a doppia velocità Tratnik, poi trionfa a braccia alzate. Prima delera giunto quarto al Tour of the Alps, alle spalle di Antonio. Non è un fenomeno, ma può ancora crescere e togliersi delle soddisfazioni. Romain Bardet, 7: guadagna ben sette posizioni in classifica generale. Tra i fuggitivi era il corridore con migliori credenziali. Il fatto che sia stato battuto da un giovane connazionale la dice lunga su una condizione di forma non ideale. Jan Tratnik, 7,5: tatticamente furbissimo lo sloveno. Ha ...