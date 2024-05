Otto mesi di carcere al cronista del Giornale Pasquale Napolitano FdI | noi solidali - sinistra silente

(Di martedì 14 maggio 2024) Il giornalistadel, già collaboratore di Panorama e del Roma, è stato condannato a 8die 6500 euro tra risarcimenti e spese legali per un articolo pubblicato su un sito on line. La notizia fa scalpore per l’entità della pena rispetto al fatto e per il silenzio della stampa mainstream. La condanna è arrivata per un articolo relativo al Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Nola e al suo presidente. “A quanti si stracciano giustamente – le vesti in nome della libertà d’informazione di fronte agli emendamenti al Dl sulla cybersicurezza firmati Enrico Costa e Tommaso Calderone, andrebbe ricordato – scrive sulMassimo Malpica – che a qualcuno l’idea di mandare i giornalisti innon ...

Articolo pubblicato lunedì 06 Maggio 2024, 19:34 Sei mesi di carcere e divieto di ingresso in Francia per 10 anni. È questa la sentenza arrivata nelle scorse ore nei confronti di Sohaib Teima, il 21enne di Fermo di origine egiziana sospettato ...

Tifoso fa il saluto nazista allo stadio in Australia: bandito dagli stadi e rischia il carcere - Tifoso fa il saluto nazista allo stadio in Australia: bandito dagli stadi e rischia il carcere - Pugno di ferro verso chi fa il saluto nazista in Australia. Un tifoso viene estromesso dagli stadi per due anni e rischia anche il carcere ...

Bancaria di Crotone Investiva Soldi dei Clienti per Lucrare: Patteggia 1 Anno e 4 Mesi - Bancaria di Crotone Investiva Soldi dei Clienti per Lucrare: Patteggia 1 Anno e 4 mesi - La bancaria di Crotone accusata di truffa ai danni dei clienti patteggia la condanna per un anno e quattro mesi di carcere ...

Milano, violenza nel carcere minorile Beccaria: scattano 21 misure cautelari - Milano, violenza nel carcere minorile Beccaria: scattano 21 misure cautelari - Per tredici agenti della Polizia Penitenziaria del carcere minorile Beccaria di Milano scatta la custodia cautelare, per altri otto dipendenti della stessa struttura è prevista la sospensione dai pubb ...