Oroscopo Paolo Fox del 14 maggio 2024 | Gemelli in forma - Pesci tormentati

L' Oroscopo di Paolo Fox del 15 maggio si infarcisce di previsioni interessanti, con la Luna in Leone. Questo aspetto astrale non sarà favorevole a certi segni zodiacali, infatti l' Acquario dovrà tenere gli occhi bene aperti. Vediamo le previsioni ...

Festival di Cannes 2024, il programma e le date: gli ospiti e i film italiani e stranieri in concorso - Festival di Cannes 2024, il programma e le date: gli ospiti e i film italiani e stranieri in concorso - Dal 14 al 25 maggio si tiene il Festival di Cannes 2024. Presidente di giuria Greta Gerwig, affiancata da Pierfrancesco Favino in qualità di giurato ...

La denuncia di Paolo Maldini: "Sono stato censurato" - La denuncia di paolo Maldini: "Sono stato censurato" - paolo Maldini è stato censurato ... "A fronte della nota censura alla propria intervista presso Radio Serie A dello scorso 9 maggio, (Maldini, ndr) comunica di avere già incaricato" il difensore "per ...

Casting a Firenze: noto quiz televisivo cerca concorrenti - Casting a Firenze: noto quiz televisivo cerca concorrenti - Avanti un altro cerca concorrenti a Firenze. Come partecipare e tutte le date aggiornate per il quiz di Canale 5 condotto da paolo Bonolis e Luca Laurenti ...