Ora è ufficiale - lo Stelvio cancellato dal Giro per pericolo slavine | c’è la nuova Cima Coppi

Una settimana appena, 24 ore di gara: è bastato questo a Tadej Pogacar per impacchettare il Giro d’Italia. Una salita e una crono , come si sospettava da settimane: tra il dire e il fare c’è di mezzo questo fenomeno sloveno che dopo aver vinto a ...

cambia il percorso della 16ma tappa del Giro d’Italia 2024 , che andrà in scena martedì 21 maggio. Le recenti nevicate sul Passo dello Stelvio e il seguente aumento delle temperature non garantiscono il giusto livello di sicurezza per affrontare ...

Rischio slavine, niente Passo dello Stelvio per il Giro: cambiano il percorso e la Cima Coppi - Rischio slavine, niente Passo dello stelvio per il giro: cambiano il percorso e la Cima Coppi - BOLZANO - «Il Passo dello stelvio non può essere aperto per la tappa del giro d'Italia del 21 maggio, perché il Servizio stradale non è attualmente in grado di continuare i lavori di sgombero a causa ...

Pericolo valanghe, cima Coppi non sarà lo Stelvio. Cambia il percorso del Giro d'Italia - Pericolo valanghe, cima Coppi non sarà lo stelvio. Cambia il percorso del giro d'Italia - L'organizzazione ha deciso: quattro chilometri in più, di cui 18 in Svizzera. La salita con la maggiore altitudine alla sommità diventa il Giogo di Santa Maria (2.489 metri) ...

Giro d'Italia: rischio slavine sullo Stelvio, Cima Coppi al Giogo di Santa Maria - giro d'Italia: rischio slavine sullo stelvio, Cima Coppi al Giogo di Santa Maria - Causa recenti nevicate, modifiche al percorso della 16/a tappa il 21 maggio. Il Giogo di Santa Maria (2.489 metri) mette in comunicazione la Valtellina con il Canton Grigioni ...