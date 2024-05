Ora dico una cosa sulle nozze Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser - lui fa l’annuncio a una fan

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di martedì 14 maggio 2024) In questi ultimi mesi non si è fatto altro che parlare di, in relazione al loro matrimonio che sembrava sempre più imminente. Le indiscrezioni sulla coppia sono arrivate con cadenza regolare, ma ora sono state riportate proprio alcune dichiarazioni che lui avrebbe fatto, mentre ha avuto un incontro fortuito con una sua fan.si amano ormai da diversi anni e il matrimonio è parsa semplicemente una conseguenza naturale del loro grande sentimento. Ma tutti chiedevano a gran voce i dettagli sui fiori di arancio, ecco che ora possiamo darvi una notizia in più e anche parecchio importante. Perché tutti possono già far partire il classico countdown. Leggi anche: “Quindi è vero che loro ...