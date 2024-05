Operaio simula una rapina per attivare l’assicurazione svizzera | denunciato

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di martedì 14 maggio 2024) Romano di Lombardia. I carabinieri di Romano di Lombardia hannoperzione di reato e truffa un 28enne italiano residente in paese. L’uomo da qualche anno abita e lavora comein, dove aveva stipulato una polizza assicurativa contro diversi tipi di evento, come spese sanitarie, infortuni e reati. Per ottenere un risarcimento dal, l’ha cosìto unaa mano armata. Nella notte del 26 aprile l’uomo si è presentato in caserma a Romano di Lombardia denunciando come, di rientro la sera prima dallainsieme alla famiglia, fosse stato fermato con la sua auto poco oltre il casello autostradale Brebemi di Romano. Il 28enne sosteneva come un’Alfa Romeo nera lo avesse ...