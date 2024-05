Opel Frontera - mobilità elettrica democratica L’ad Huettl | E’ forte e flessibil - piacerà – FOTO

(Di martedì 14 maggio 2024) Il Suv che democratizza laarriva dalla Slovacchia e lo produce. La casa del Fulmine ha esibito a Istanbul il nuovo, un modello estremamente compatto per ciò che offre. Ossia anche i 7 posti. Lungo 4,38 metri e con un passo di 2,67, l’inedito Suv è di una decina di centimetri più corto della Grandland e di una ventina più lungo rispetto alla Mokka. I prezzi anticipati in Turchia sono quelli consigliati per la Germania, dove nel 2024sta guadagnando quote con una progressione superiore al 22%, cinque volte quella media (4,2%): la declinazionesarà proposta a partire da 29.000 euro, mentre quella ibrida a 48V e 100 Cv da 24.000 (è prevista anche quella da 136 che monta lo stesso milledue turbo benzina). A proposito della versione ...

Per il suo nuovo Suv di “taglia urbana ”, Opel rispolvera il nome di Frontera , fuoristrada prodotta dal 1991 al 2003. La nuova Frontera – che manderà in pensione la Crossland – ne eredita il design robusto, “rimasterizzato” secondo gli ultimi ...

Mancano ormai poche ore prima di vedere per la prima volta dal vivo la Nuova Opel Frontera in ante prima mondiale Tra qualche ora, nello specifico nella giornata di domani , vedrà comparire per la prima volta in ante prima mondiale la Nuova Opel ...

Opel Frontera, mobilità elettrica democratica. L’ad Huettl: “E’ forte e flessibile, piacerà” – FOTO - opel frontera, mobilità elettrica democratica. L’ad Huettl: “E’ forte e flessibile, piacerà” – FOTO - A proposito della versione Hybrid, opel chiarisce che l’unità endotermica sovralimentata lavora in combinazione con un motore elettrico da 21 kW (28 Cv) e un cambio elettrificato a doppia frizione a ...

Prezzo bomba per la nuova Opel Frontera: in Germania parte da 24.000 euro, BEV a 29.000 - Prezzo bomba per la nuova opel frontera: in Germania parte da 24.000 euro, BEV a 29.000 - Lo scorso 9 aprile opel ha presentato al pubblico europeo la sua nuova frontera, un ritorno del modello anni Novanta in salsa SUV. Quanto costerà la vettura Oggi conosciamo solo i prezzi validi in ...

Nuovo Opel Frontera mostrato per la prima volta dal vivo a Istanbul - Nuovo opel frontera mostrato per la prima volta dal vivo a Istanbul - A Istanbul, il CEO di opel Florian Huettl, insieme a Mark Adams, Vice Presidente Design, e Tobias A. Gubitz, Vice ...