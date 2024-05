One Piece - i registi non temono la globalizzazione | Mai pensato di fare prodotti solo per il Giappone

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di martedì 14 maggio 2024) Scongiurate le polemiche riguardanti la presunta "" del mondo degli anime Goro Taniguchi, regista di OneFilm: Red, ha respinto le preoccupazioni sulladegli anime, in quanto il medium sta attirando sempre più pubblico al di fuori del mercato nazionale. In una recente intervista per la nuova serie Enter the Garden, sia a Junichi Yamamoto che a Taniguchi è stato chiesto se ci fosse qualche preoccupazione nel creare anime per un pubblico più eterogeneo in un mondo sempre più globalizzato. Taniguchi ha reagito in modo scioccato, rispondendo: "Qualcosa che mi mette ansia?! Niente affatto! Fin dal mio primo lavoro, non ho maidi creare le mie opere