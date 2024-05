Olympiakos-AEK Atene mercoledì 15 maggio 2024 ore 19 | 00 | formazioni - quot - pronostici

ATENE, Venduti i primi 1500 biglietti viola. La situazione - atene, Venduti i primi 1500 biglietti viola. La situazione - In tanti stanno facendo i conti con i costi dei voli e le preoccupazioni sull’ordine pubblico figlie dei cattivi rapporti tra i tifosi dell’Olympiakos e quelli dell’Aek atene, padroni di casa dello ...

Atene, l’allarme sicurezza. Vertice fra Uefa e Governo. La Grecia schiera l’esercito - atene, l’allarme sicurezza. Vertice fra Uefa e Governo. La Grecia schiera l’esercito - Il vicepremier ellenico Pavlos Marinakis: "E’ impossibile spostare la partita . I militari ci hanno fornito le garanzie che tutto si svolgerà regolarmente". .

“Tutti ad Atene”. Fiorentina, la carica della Curva Fiesole per la finale di Conference League - “Tutti ad atene”. Fiorentina, la carica della Curva Fiesole per la finale di Conference League - Un messaggio chiaro per dare forza alla Fiorentina in vista della finale di Conference League il prossimo 29 maggio. La partita si terrà contro la squadra greca dell’Olympiacos Pireo all’AEK Arena di ...