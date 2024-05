Olimpia Milano-Dolomiti Energia Trentino - gara 2 playoff Lega Basket A | ultime e diretta TV

Il programma , l’ orario e come vedere in diretta Olimpia Milano-Trento , sfida valida come gara-2 dei playoff della Serie A1 2023 / 2024 di basket . Il primo atto della Serie ha visto subito un grande colpo di scena, in cui sono stati gli uomini di ...

Il programma , l’ orario e come vedere in diretta Brescia-Pistoia , sfida valida come gara-2 dei playoff della Serie A1 2023 / 2024 di basket . Trascinata dai punti dei “soliti” Bilan e Massinburg, gli uomini di coach Magro si sono aggiudicato una gara-1 ...

Il LIVE in diretta di Brescia-Pistoia , sfida valida come gara-2 dei playoff della Serie A1 2023 / 2024 di basket . Trascinata dai punti dei “soliti” Bilan e Massinburg, gli uomini di coach Magro si sono aggiudicato una gara-1 intensa, in cui la ...

Milano, nuovo stop per Billy Baron: salta Gara 2 contro Trento - Milano, nuovo stop per Billy Baron: salta gara 2 contro Trento - Rispetto a gara 1, non sarà disponibile Billy Baron che dopo la partita ha accusato un risentimento al polpaccio destro, da rivalutare nei prossimi ...

ASSEGNATA A BRINDISI LA FINAL FOUR DI BASKET FEMMINILE - ASSEGNATA A BRINDISI LA FINAL FOUR DI basket FEMMINILE - La città di Brindisi, dopo anni di assenza, torna a ospitare un grande evento di basket femminile. Sabato 18 e ...

Segafredo Zanetti non rinnova il contratto: la Virtus Bologna rimane senza sponsorizzazione per il prossimo anno - Segafredo Zanetti non rinnova il contratto: la Virtus Bologna rimane senza sponsorizzazione per il prossimo anno - basket - La Virtus Bologna dovrà cercare un nuovo sponsor per la prossima stagione visto che Segafredo Zanetti ha annunciato che terminerà la sponsorizzazione c ...