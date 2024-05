(Di martedì 14 maggio 2024)ferrei sulla provenienza dei cani, un "vero" patentino frutto anche di un lungo corso pratico, limiti alla detenzione. Un tavolo istituzionale per unaradicale delle cosiddette "critiche" di cani, pit e molossoidi in testa, è aperto da tempo. E la crociata per il cambio di passo "per la tutela di, non ultimo l’animale" ha fra gli altri il volto di Elisa Cezza (nella foto), una vita in canile, referente del rifugio della Lega del Cane a Segrate e rappresentante Anci nella consulta regionale sugli animali d’affezione. Altro drammatico episodio di morsicatura fra le mura domestiche da parte di un pitbull. Episodi in aumento? "L’aumento degli episodi è parallelo all’aumento di queste. Una diffusione vertiginosa, frutto di molti fattori fra cui il facile acquisto ...

"Occhio, non sono razze per tutti. Urge una stretta nei controlli" - "Occhio, non sono razze per tutti. Urge una stretta nei controlli" - A Segrate, controlli rigorosi sulla provenienza dei cani e proposta di limiti alla detenzione delle "razze critiche". Crociata per la tutela degli animali guidata da Elisa Cezza. Aumento degli episodi ...

La sorprendente legge neozelandese: cani, patenti e guida delle auto - La sorprendente legge neozelandese: cani, patenti e guida delle auto - cani addestrati guidano auto per promuovere le adozioni da rifugi: succede in Nuova Zelanda ed è tutto veritiero!

Microchip per cani, ad Alghero nuovo appuntamento della campagna gratuita del Comune - Microchip per cani, ad Alghero nuovo appuntamento della campagna gratuita del Comune - È stato fissato per il prossimo 15 maggio il nuovo appuntamento per la microchippatura gratuita dei cani nel comune di Alghero. “Per poter accedere – fanno sapere dal Comune – è necessario prenotarsi ...