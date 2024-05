Sono 43 milioni, il 73% della popolazione, gli italiani che utilizzano oggi i social media. Non molti di meno di coloro che si collegano a Internet, l’88% della popolazione, che trascorre in media quasi sei ore al giorno online. Tra le sei ...

Obesità, TikTok e whatsapp 'alleati' del medico per cura pazienti - Obesità, tiktok e whatsapp 'alleati' del medico per cura pazienti - Venezia, 14 mag. - (Adnkronos Salute) (Dall'inviata Raffaella Ammirati) - Dal body shaming alle fake news sulle cure. Sui social network ...

Emergenza obesità in Italia: 6 milioni i pazienti, per l'85% è una patologia complessa - Emergenza obesità in Italia: 6 milioni i pazienti, per l'85% è una patologia complessa - Leggi su Sky TG24 l'articolo Emergenza obesità in Italia: 6 milioni i pazienti, per l'85% è una patologia complessa ...

Dacia Duster 1.0 TCe GPL 4x2 Prestige del 2022 usata a Treviso - Dacia Duster 1.0 TCe GPL 4x2 Prestige del 2022 usata a Treviso - Annuncio vendita Dacia Duster 1.0 TCe GPL 4x2 Prestige usata del 2022 a Treviso nella sezione Auto usate di Automoto.it ...