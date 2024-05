Nuovo allenatore Napoli - oggi la riunione definitiva | l’identikit del nuovo tecnico

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di martedì 14 maggio 2024) I vertici delsi riunisconoper decidere il profilo del: dovrà essere carismatico, motivatore e lanciare i giovani. I vertici della Società Sportiva Calciosi riunirannoper provare ad accelerare la scelta del prossimoche si siederà sulla panchina azzurra. Come riporta il Corriere dello Sport, è in programma un vertice societario per affrontare il tema e delinearedel. “Unaper guardarsi negli occhi, sfogliare il dossier, analizzare pro e contro e fare il punto della situazione”, si legge. Il presidente Aurelio De Laurentiis vuole stringere i tempi per l’incoronazione dell’uomo che ...